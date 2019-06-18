Эксперты рассказали, где в России сильнее всего хотят замуж

За прошедший год интерес к свадебным нарядам вырос на 10%.

Эксперты назвали города, где наблюдают самый спрос на свадебные платья в соотношении с численностью населения. “Уж замуж невтерпеж” жительницам Краснодара, Барнаула и Волгограда, считают аналитики сервиса “Авито”, о чем они сообщили РИА Новости 18 июня.

Меньше всего замужество интересует девушек из Москвы, Красноярска и Перми. Данных о ситуации в Петербурге эксперты, к сожалению, не представили.

За год интерес к свадебным платьям вырос на 10%. Средняя стоимость наряда составила 9,6 тысяч рублей. Дороже всего их продают в Иркутске и Москве — там ценник доходит до 13 тысяч.

В России каждый год заключается около 1 млн браков, но около 60% заканчиваются разводом, по данным Росстата. Стоимость госпошлины на заключение брака в ЗАГСе составляет 350 рублей, но стоимость торжества может составлять несколько миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что россияне верят, что мужчина способен позаботиться о доме и ребенке.