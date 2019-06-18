В Петербурге появился «Умный перекресток»

В Петербурге на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова установили систему мониторинга окружающей среды и дорожной обстановки.

«Умный перекресток», разработанный провайдером «Ростелеком» совместно с компанией «Вокорд Телеком», представляет собой комплекс контроля дорожного движения, к которому подключены системы акустического мониторинга и видеонаблюдения, датчики состояния и температуры дорожного полотна, а также метеостанция.

Каждая система в комплексе передает данные в ситуационный центр, где с помощью специальных программ информация трансформируется в инфографику, фото- и видеоматериалы.

По словам генерального директора «Вокорд Телеком» Алексея Воробьева, проект «Умный перекресток» был запущен для повышения безопасности дорожного движения на оживленном перекрестке. Собранная статистика позволит проанализировать трафик, основные нарушения ПДД и в соответствии с полученными данными оптимизировать дорожное движение и разгрузить пробки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что с 18 по 25 июня на КАД перекроют две полосы, на двух соседних ограничат скоростной режим.