Замыкание привело к задымлению здания правительства Ленобласти

Дым не нарушил работу правительства, хотя часть чиновников решили покинуть здание.

В понедельник в помещениях здания правительства Ленобласти в Санкт-Петербурге заметили дым. Сотрудники здания вызвали пожарных, а часть чиновников решили покинуть здание, не дожидаясь эвакуации, передает “Мойка78” со ссылкой на управление МЧС Санкт-Петербурга 18 июня.

Прибывшие пожарные обнаружили, что на лестничной клетке произошло короткое замыкание. Открытого огня так и не было, причину ЧП незамедлительно устранили. О пострадавших не сообщается: дым не нарушил работу правительства.

Управление делами регионального правительства расположено в здании на Суворовском проспекте Петербурга, дом 67. По данным в сети, здание построили в 1981 году, его возводил 16-ый трест Главленинградстроя.

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