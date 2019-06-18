В июле в Петербурге заработают “социальные участковые”

“ЦОСО” получит центральный офис на Антоненко и 13 районных.

В Петербурге открывают центр организации социального обслуживания (ГКУ “ЦОСО”), сообщили в Смольном 18 июня. Он начнет работу 1 июля.

“ЦОСО” имеет центральный офис в пер. Антоненко и еще 13 районных, из них пять — межрайонные. На его деятельность выделили 124 млн рублей.

Любой житель Санкт-Петербурга сможет обратиться в бюро лично, либо через знакомых, соседей или представителей; по телефону, электронной почте или через сайт. В центре принимают заявления на предоставление социальных услуг, информацию о нуждающихся в них, приезжают и выясняют проблемы граждан на месте, определяют организации, которые можно привлечь к соцподдержке. Всеми этими задачами займутся “социальные участковые” — на первых этапах их численность составит 172 человека.

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