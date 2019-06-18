Жесткая посадка с Киркоровым на борту

Лишь со второй попытки сегодня приземлился в Домодедово самолет авиакомпании S7, на котором летел Филипп Киркоров с детьми.

Певец возвращался в Москву из болгарской Варны с гастролей. С ним в самолете были дети и весь творческий коллектив. При первой попытке приземлиться самолет ударился шасси о полосу и ушел на второй круг. Стюардессы успокоили пассажиров. Со второго раза самолет успешно сел.

Сойдя с рейса, Филипп Киркоров рассказал радио «Говорит Москва», что все пассажиры отделались испугом. Он поблагодарил летчиков, отметив их профессионализм.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Киркоров покатался с Орбакайте по Неве и достал автомат.