Индийский фокусник утонул при попытке повторить трюк Гудини

Чанчал Лахири утонул в Калькутте, исполняя знаменитый трюк легендарного иллюзиониста Гарри Гудини.

Суть трюка «Цепи» заключается в том, чтобы освободиться от оков под водой. Иллюзиониста связали веревками по рукам и ногам, сковали цепью с шестью замками, поместили в стеклянный куб, который потом с катера спустили в реку. Зрители с двух катеров и моста наблюдали за исполнением трюка, пишет BBC.

Когда через 10 минут после погружения иллюзионист не выплыл, зрители забеспокоились и сообщили в полицию. Спасатели нашли тело фокусника в понедельник в километре вниз по течению реки. Полиция расследует это происшествие.

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