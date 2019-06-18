На Красном озере погибла девушка-подросток

В деревне Светлое дети, купаясь, ныряли с причала. Одна 14-летняя девушка, прыгнув в воду, так и не вынырнула.
Следственный отдел по Приозерску проводит проверку по факту гибели девушки 17 июля во время купания, сообщается на сайте ведомства.
Сверстники, заметившие, что их подруга скрылась под водой, позвали взрослых, и те вытащили пострадавшую из озера. Однако по пути в больницу девушка скончалась в машине «скорой помощи».
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Следственное управление по Ленинградской области просит родителей не отпускать детей купаться без присмотра.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге можно купаться только на пяти пляжах из 20 благоустроенных.