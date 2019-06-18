На Красном озере погибла девушка-подросток

Оставить ребенка у воды без присмотра - значит рисковать его жизнью. Фото: pixabay.com
Оставить ребенка у воды без присмотра - значит рисковать его жизнью. Фото: pixabay.com

В деревне Светлое дети, купаясь, ныряли с причала. Одна 14-летняя девушка, прыгнув в воду, так и не вынырнула.

Следственный отдел по Приозерску проводит проверку по факту гибели девушки 17 июля во время купания, сообщается на сайте ведомства.

Сверстники, заметившие, что их подруга скрылась под водой, позвали взрослых, и те вытащили пострадавшую из озера. Однако по пути в больницу девушка скончалась в машине «скорой помощи».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Следственное управление по Ленинградской области просит родителей не отпускать детей купаться без присмотра.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге можно купаться только на пяти пляжах из 20 благоустроенных.

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