На Западе восхитились красотой крымчанок

Читатели британской Daily Mail в комментариях под статьей о севастопольском балу офицеров сказали много лестных слов о русских женщинах.

Большой бал офицеров прошел в минувшее воскресенье на площади Михайловской батареи в Севастополе. В нем приняли участие около тысячи человек, в том числе 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар.

Пользователь lives matter из Чикаго выразил удовольствие от вида женщин стройных, подобающе одетых и без татурировок. Ему вторит юзер Mzungu: «Не то что наши пьяные татуированные толстухи».

NZSarvo из Новой Зеландии пишет, что Крым — одно из самых недооцененных мест отдыха в мире. TrTex из Техаса предположил, что от вымирания западный мир в итоге спасет Россия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Крыму умер российский биатлонист из Мурманска.