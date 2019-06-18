Читатели британской Daily Mail в комментариях под статьей о севастопольском балу офицеров сказали много лестных слов о русских женщинах.
Большой бал офицеров прошел в минувшее воскресенье на площади Михайловской батареи в Севастополе. В нем приняли участие около тысячи человек, в том числе 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар.
Пользователь lives matter из Чикаго выразил удовольствие от вида женщин стройных, подобающе одетых и без татурировок. Ему вторит юзер Mzungu: «Не то что наши пьяные татуированные толстухи».
NZSarvo из Новой Зеландии пишет, что Крым — одно из самых недооцененных мест отдыха в мире. TrTex из Техаса предположил, что от вымирания западный мир в итоге спасет Россия.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Крыму умер российский биатлонист из Мурманска.