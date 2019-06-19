Петербург попал в топ-3 городов для пешеходных прогулок

Россияне считают, что Северная столица – одно из самых подходящих мест для летних скитаний по улицам.

Об этом сообщает аналитическое агентство «ТурСтат», которое провело исследование среди своих пользователей. Россиянам предложили проголосовать за город, в котором, по их мнению, приятнее всего отправляться в пешие прогулки. Первое место заняла Москва – ей отдали предпочтение около 30% опрошенных, второе место досталось Санкт-Петербургу – здесь любят бродить 23% людей, тройку лидеров замкнул Нижний Новгород – 10% голосов досталось ему. Также россияне рассказали, что считают подходящим для прогулок город Казань.

Напоминаем, что по результатам другого опроса люди назвали Северную столицу городом для гастрономического туризма.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге составили рейтинг лучших районов за май 2019. Меньше всего на что-либо жалуются жители Кронштадтского района, а вот больше всего – Центрального района.