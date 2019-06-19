Беглов показал записки из грифонов Банковского моста

Многие записки испортились со временем. Фото: https://vk.com/a_beglov
Многие записки испортились со временем. Фото: https://vk.com/a_beglov

Врио призвал поделиться записью в соцсети — вдруг авторы найдутся.

В Санкт-Петербурге завершилась реставрация Банковского моста: 19 июня переправу через канал Грибоедова торжественно открыли. Грифоны, которых забрали на обновление в январе 2019 года, вернулись на места. Александр Беглов опубликовал на странице “ВКонтакте” несколько записок с желаниями, которые петербуржцы на протяжение многих лет оставляли в скульптурах.

Фото: https://vk.com/a_beglov

Автор одной из записок пожелал пожениться с некой Катей, а автор другой — добиться зарплаты в 70 тысяч рублей. Беглов призвал поделиться записью в соцсети — вдруг авторы записок действительно найдутся через “теорию пяти рукопожатий”.

Фото: https://vk.com/a_beglov

Беглов признался, что и сам загадал желание, но уверил, что это не увеличение бюджета Северной столицы; рост бюджета является рабочей задачей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов рассказал о реконструкции моста.

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