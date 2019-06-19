Беглов рассказал в соцсети о реставрации Банковского моста

Мифологических чудищ не реставрировали почти 200 лет. Фото: Gazeta.SPb

Мифологических чудищ не реставрировали почти 200 лет. Фото: Gazeta.SPb

Грифоны отныне будут черными, какими их создали изначально в 1826 году.

Беглов рассказал подписчикам в социальной сети “ВКонтакте” о реставрации грифонов на Банковском мосту 19 июня. Врио губернатора Петербурга призвал горожан не портить статуи.

Мифологических чудовищ целиком не реставрировали почти 200 лет. Грифоны отныне будут черными — Беглов рассказал, что так ему даже больше нравится, тем более, что именно такими их сделали изначально. Зеленоватый оттенок они получили уже после ВОВ.

Несущие конструкции Банковского моста находились внутри грифонов, так что отремонтировать его стало возможным только после того, как скульптуры сняли, рассказал Беглов.

Банковский мост открыли в 1826 году. Его длина составляет 20 м, а ширина — всего 1,85 м. Грифонов увезли с моста в январе 2017 года.

Ранее Gazeta.SPb опубликовала фото и видео с отреставрированного моста.