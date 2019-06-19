Ургант и Розенбаум «подошли из-за угла» к петербуржцам

У Таврического сада исполнили «На улице Марата» для «Вечернего Урганта».

Иван Ургант и Александр Розенбаум взяли гитары и спели на одной из улиц Санкт-Петербурга недалеко от метро “Чернышевская”. Выяснилось, что выступление записывали для выпуска передачи “Вечерний Ургант”.

Видео: кастинг-директор проекта

Ургант и Розенбаум подстерегали незадачливых прохожих и специально подобранных для розыгрыша людей, как рассказала Gazeta.SPb организатор «пранка». Людей приглашали на опрос про кино, девушка встречала участников и отправляла их к месту «проведения опроса» по переулку, где их якобы должны были встретить. Вместо этого по пути на них выпрыгивали Ургант и Розенбаум с песней «Гоп-стоп».

На видеозаписи, которую предоставила кастинг-директор, Розенбаум и Ургант исполняют песню “На улице Марата”.

Александру Розенбауму сейчас 67 лет. Его первый альбом “Домашний концерт” был записал в 1981 году, а последний под названием “Симбиоз” вышел в 2019-ом.

Иван Ургант на один из последних выпусков своего шоу “Вечерний Ургант” позвал главного тренера ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Сергея Семака, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.