Портреты Ахматовой покажут в Русском музее

На выставке покажут работу Петрова-Водкина. Фото: Русский музей
На выставке покажут работу Петрова-Водкина. Фото: Русский музей

Выставка продлится до 26 августа в Михайловском замке.

В среду 19 июня в Русском музее открылась выставка портретов поэтессы Анна Ахматовой, которые написали ее современники. До 26 августа жители Санкт-Петербурга и его гости смогут увидеть в том числе самый известный из портретов, который создал Натан Альтман.

Научный сотрудник Любовь Шакирова считает, что выставка показывает, как поэтесса менялась, как текла ее жизнь и взгляд ее окружения на нее. В Михайловском дворце покажут в том числе и творения Петрова-Водкина и Вениамина Белкина, плюс две скульптуры: фигурка от Ленинградского фарфорового завода и бюст Ильи Слонима.

Анна Ахматова родилась в 1889 году в Одессе, а умерла в 1966-ом в Домодедово, но большую часть жизни провела в Петербурге-Ленинграде. В этом году исполняется 130 лет со дня ее рождения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Русском музее показывают “Ангелов XX века”.

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