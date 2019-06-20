Пьяный мужчина залез на французский катамаран Energy Observer

Завтра судно покинет причал Невы и уйдет из Санкт-Петербурга.

На французский катамаран Energy Observer, стоящий в акватории Невы, пробрался пьяный петербуржец — правда, судя по всему, лишь для того, чтобы насладиться с него видом ночного Петербурга. Видео, на котором мужчину пытаются прогнать с судна, появилось в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” в ночь со среды на четверг 20 июня.

На видеозаписи показано, как команда требует от усевшегося на борту судна мужчины покинуть корабль, но тот лишь отмахивается от них. На набережной в это время собралось необычайно много “зевак”: некоторые из них предполагают, что мужчина пьян, кто-то кричит ему, чтобы он спускался на берег — иначе французы вызовут полицию. Петербуржец довольно быстро встает и сходит с корабля нетвердым шагом, на чем видео и завершается.

Автор записи в соцсети пишет, что истинный петербуржец так бы не поступил (то есть не поднимался бы на чужой корабль), хотя вряд ли кто-то точно знает, как должен вести себя истинный петербуржец.

Завтра катамаран покинет причал. Ранее Gazeta.SPb рассказала, что такого удивительного в этом судне: он обеспечен возобновляемыми источниками энергии, на которых и путешествует по свету.