До 20 июня на Неве можно увидеть уникальный катамаран с водородным двигателем

Сегодня ночью в Неву вошло первое в мире судно, работающее на водороде. Фото: energy-observer.org

Сегодня ночью в Неву вошло первое в мире судно, работающее на водороде. Фото: energy-observer.org

Сегодня ночью в Петербург пришло французское экспериментальное судно, с 2017 года совершающее шестилетнее кругосветное путешествие. Катамаран Energy Observer работает на чистой энергии, сочетая несколько источников (солнечные батареи, ветрогенераторы, установка для получения водорода из морской воды).

Осмотреть уникальное судно снаружи можно будет до 20 июля по адресу: Адмиралтейская набережная, 10. К сожалению, экскурсии на борт не предусмотрены.

Energy Observer ставит целью своей экспедиции проверку передовых энергетических технологий в экстремальных условиях. Катамаран побывает в 50 странах и сделает 101 остановку.

Проект поддерживает ЕС, ЮНЕСКО и Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что российские пограничники задержали финское судно с эстонцами.