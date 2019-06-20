Дачу Ахматовой передадут городу к юбилею поэтессы

Писательские домики в Комарово будут переданы в собственность города, после чего поступят в пользование петербургского Союза писателей.

Союз писателей сможет пользоваться помещениями на льготных условиях, без участия в торгах.

Это решение стало результатом переговоров между петербургским комитетом имущественных отношений и Федеральным агентством по управлению госимуществом, инициированных врио губернатора Александром Бегловым.

Один из шести писательских домиков, готовящихся к передаче, это знаменитая «будка» Анны Ахматовой, где поэтесса жила и работала с 1955 года. Передачу дач приурочат к 130-летию со дня рождения Ахматовой, которое отмечается 23 июня.

Ранее литературные дачи в Комарово, расположенные на 75 сотках земли, Росимущество собиралось выставить на торги, сославшись на принцип эффективного управления государственной собственностью. Это произошло из-за неверной трактовки закона одним из московских чиновников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что портреты Ахматовой покажут в Русском музее.