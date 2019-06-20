На Лиговском и Купчинской незаконно размещались ресторан и хостел

Комитетом по контролю за имуществом совместно с подведомственной организацией помещения были осовобождены. Фото: Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
Комитетом по контролю за имуществом совместно с подведомственной организацией помещения были осовобождены. Фото: Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

На территории одного из помещений также реализовывали алкоголь без лицензии.

В целях реализации полномочий по контролю за использованием и сохранностью государственного имущества сотрудниками Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга в мае текущего года было проведено обследование объекта нежилого фонда.

Об этом сообщают сотрудники комитета сегодня. Помещения были проверены по адресам: Лиговский проспект, д. 56, лит. Е, помещение 10-Н, а также ул. Купчинская, д. 15, корпус 1, лит. В. Обследуемое помещение, расположенное на двух этажах здания, использовалось под размещение ресторана. По первому адресу размещался хостел.

По результатам обследования выявлено самовольное использование помещения, пользователю объекта было вручено уведомление о необходимости добровольного освобождения, однако предписание было проигнорировано.

Вчера, 19 июня, Комитетом по контролю за имуществом совместно с подведомственной организацией были проведены мероприятия по освобождению незаконно занятых объектов нежилого имущества.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржца осудили за причинение тяжкого вреда здоровью в ДТП.

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