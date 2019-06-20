«Будущие лидеры» ограничат движение в Петербурге на пять дней

Очередной форум, который стартует с 23 июня, введет ограничения на некоторых улицах города.

С 23 по 28 июня в Петербурге пройдет Форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета, организованный ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет». Ограничения в связи с форумом начнут действовать заблаговременно. Так, 21 июня до 23 июня будет запрещена остановка пот переулкам Матвеева и Монскомы, улице Декабристов и

Театральной площади. Также до 27 июня будет запрещена остановка на Наличной улице Васильевского острова.

Помимо этого, ограничения на остановку с 22 по 24 июня будут действовать на набережной Макарова, а с 24 по 26 июня на Певченском проезде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что поездки на участке ЗСД в дни «Алых парусов» будут бесплатными.