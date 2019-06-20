Реклама Сардарова своей шаурмы на прямой линии с Путиным вызвала смех-мат у Дзюбы

Некоторые пользователи назвали реакцию футболиста бесценной.

Или смех или мат – пользователи читают по губам и пытаются понять, какая же реакция была у капитана сборной РФ по футболу Артема Дзюбы на вопрос блогера Амирана Сардарова президенту Владимиру Путину.

Помимо того, что известный блогер спросил про ограничения всероссийском сегменте интернета, в конце он еще и прорекламировал свою шаверму. Также пригласил Путина отведать ее.

На что президент России поблагодарил за приглашения, а камера перевела план на Дзюбу. Этот отрезок видео уже облетел интернет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что президентство Зеленского — это не комедия, а трагедия, считает Путин.