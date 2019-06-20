Путин: Президентство Зеленского — это не комедия, а трагедия

По словам Путина, он считает Зеленского талантливым человеком и вспомнил его заслуги во время игры в КВН. Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/

По словам Путина, он считает Зеленского талантливым человеком и вспомнил его заслуги во время игры в КВН. Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/

Также мнение высказал российской лидер во время прямой линии.

Также президент России Владимир Путин высказал свое мнение о том, как Вламир Зеленский решает политические вопросы. Об этом пишет Лента.ру. По словам Путина, он считает Зеленского талантливым человеком и вспомнил его заслуги во время игры в КВН.

«Это было смешно. Но то, что мы сейчас видели, — не смешно. Это не комедия, это трагедия», — сказал российский лидер.

Однако, несмотря на это, считает Путин, раз уж Зеленский оказался на месте президента Украины, то необходимо решать проблемы. Одна из которых – это урегулировать ситуацию на Донбассе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на субсидирование ипотеки многодетным семьям забыли выделить деньги.