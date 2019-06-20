На субсидирование ипотеки многодетным семьям забыли выделить деньги

Путин пообещал поддержку детям. Фото: kremlin.ru
Путин пообещал поддержку детям. Фото: kremlin.ru

На прямой линии президент ответил на вопрос, почему не была обеспечена льготная ипотека под 6% годовых многодетным семьям.

Владимир Путин сообщил, что правительство допустило ошибку, и Минфин не выделил достаточно денег, чтобы банкам компенсировали пересчет льготной ипотеки под 6%. Сейчас необходимые средства отпущены, и ситуация будет улучшаться.

Президент подтвердил, что сумма в 460 тыс. рублей, которую семьи получают при рождении второго и третьего ребенка, можно использовать в качестве первоначального взноса.

Также Путин сообщил, что в России региональные власти начали оказывать финансовую поддержку бедным семьям, где родился первенец. В среднем родителям выплачивают по 10,5 тыс. рублей в месяц, в каждом регионе сумма зависит от детского прожиточного минимума. Право на пособие получают семьи, где доход на душу не превышает полутора прожиточных минимумов. С нового года этот порог поднимут до двух прожиточных минимумов, тогда поддержкой будет охвачены 70% семей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Медведев предложил впервые за 25 лет повысить детские пособия, но не всем.

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