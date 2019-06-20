Нашелся петербуржец, чью записку обнаружили в грифонах на Банковском мосту

Мужчина написал, что мечтает женится на некой «Коте».

Фотографии некоторых посланий выложил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он выразил надежду, что хоть один автор найдется и у него можно будет узнать – сбылась мечта или нет. Спустя какое-то время под фотографией оставил комментарий петербуржец – он узнал свой почерк и заявил, что с грифонами мечтой о женитьбе поделился именно он. Горожанин уверяет, что его желание сбылось – он и его супруга часто гуляли рядом с Банковским мостом и решили оставить записку примерно восемь лет назад, передает издание «Петербургский дневник».

Напоминаем, что сейчас львы с крыльями вернулись на свое законное место. Теперь, правда, записки оставлять негде – все щели были заделаны во время реставрации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов показал записки из грифонов Банковского моста. Кто-то хотел жениться, а кто-то – хорошую зарплату.