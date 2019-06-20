Стали известны страны ЕС, которые неохотно дают шенгенские визы

Туроператоры также посоветовали страны, которые выдают их практически без проблем.

Рейтингом стран поделились РИА Новости, ссылаясь на АТОР. Туроператоры сообщают, что проблем с получением шенгенской почти никогда не бывает при оформлении документов в визовых центрах Греции, Италии, Болгарии и Хорватии. Сотрудники работают довольно оперативно, что позволяет получить нужный документ быстро. Чуть хуже дела обстоят с центрами Германии, Швейцарии, Португалии, Испании, Венгрии, Франции и Мальты.

Специалисты объяснили, что дело в том, что некоторые страны пользуются настолько большой популярностью, что визовые центры не успевают обработать все анкеты менее чем за две недели.

Они также рассказали, что непросто получить визу для первого въезда в Германию. В визовый центр этой страны стоит идти заранее и быть готовым к мороке со сбором документов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что добросовестным туристам станет проще получить шенгенскую визу.