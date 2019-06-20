Стали известны страны ЕС, которые неохотно дают шенгенские визы

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Туроператоры также посоветовали страны, которые выдают их практически без проблем.

Рейтингом стран поделились РИА Новости, ссылаясь на АТОР. Туроператоры сообщают, что проблем с получением шенгенской почти никогда не бывает при оформлении документов в визовых центрах Греции, Италии, Болгарии и Хорватии. Сотрудники работают довольно оперативно, что позволяет получить нужный документ быстро. Чуть хуже дела обстоят с центрами Германии, Швейцарии, Португалии, Испании, Венгрии, Франции и Мальты.

Специалисты объяснили, что дело в том, что некоторые страны пользуются настолько большой популярностью, что визовые центры не успевают обработать все анкеты менее чем за две недели.

Они также рассказали, что непросто получить визу для первого въезда в Германию. В визовый центр этой страны стоит идти заранее и быть готовым к мороке со сбором документов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что добросовестным туристам станет проще получить шенгенскую визу.

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