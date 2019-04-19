Добросовестным туристам станет проще получить шенгенскую визу

Консульский сбор при этом увеличится. Фото: Pixabay
Консульский сбор при этом увеличится. Фото: Pixabay

ЕС упростит эту задачу к концу текущего года.

Об этом стало известно 19 апреля. В скором времени путешественники, которые никогда не нарушали визовые нормы, смогут получить шенген в электронном виде. Им позволят запрашивать разрешение на въезд за полгода до поездок, говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

Европарламент уже одобрил инициативу, теперь ее осталось согласовать с 28 странами, входящих в ЕС. Если законопроект одобрят, то дисциплинированные туристы смогут воспользоваться своим правом уже через полгода.

При этом ЕС планирует увеличить консульский сбор – в России он возрасте на 10 евро. Европарламент заявил, что он перестанет быть постоянным и будет пересматриваться раз в три года.

Напоминаем, что получать шенгенскую визу для путешествий необходимо граждан более сотни стран.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что россиянину запретили возвращаться в Шенгенскую зону в течение года за превышение скорости.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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