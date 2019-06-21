Спортобъекты школ Петербурга хотят развивать на деньги инвесторов

Беглов поручил проработать вопрос в Смольном после прямой линии Путина.

В Смольном оценят идею привлекать инвесторов к строительству спортивных объектов при школах. Вопрос поднимался в ходе прямой линии президента РФ и Александр Беглов распорядился изучить опыт практики, сообщили в Смольном 20 июня.

Правительство Санкт-Петербурга примет предложения по модернизации и развитию существующих спорткомплексов и строительству новых. Сейчас у школ Петербурга есть 858 спортплощадок: большая часть — это стадионы с искусственным газоном. В 51 школе есть бассейн, 258 оснащены тренажерными залами, в 137 есть помещения для лечебной физкультуры.

Ситуация со спортивными объектами хуже всего в центральных районах Санкт-Петербурга и новых микрорайонах. Спортобъекты у школ могут посещать и обычные горожане, но не в учебное время.

В Санкт-Петербург около 2 млн человек систематически занимаются спортом, по данным комитета по физкультуре. Общее население Петербурга составляет 5 млн 383 тысячи человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин — петербуржец.