Две полосы КАД на юго-востоке Петербурга закроют на неделю

Работы продлятся с 24 июня по 30-ое. Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад
Работы продлятся с 24 июня по 30-ое. Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад

Кольцевую автодорогу продолжают ровнять — теперь на участке между мостом и развязкой с “Колой”.

На Кольцевой дороге Санкт-Петербурга продолжаются работы по выравниванию покрытия. С понедельника на участке дороги между вантовым мостом и съездом на Мурманское шоссе закроют две полосы, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.

На КАД Петербурга устраняют колейность. Работы на участке пройдут с 24 по 30 июня и будут вестись круглые сутки. До их завершения на остальных полосах ограничат скорость транспорта до 50 км/ч. Обычное ограничение скорости на КАД — 110 км/ч.

В остальном — все как обычно: на участке поставят временные знаки и световую сигнализацию. Информацию об ограничении выведут на информационные табло.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из-за велосипедистов на севере Санкт-Петербурга на несколько часов перекроют движение.

кад колейность ограничения движения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Две полосы КАД на юго-востоке Петербурга закроют на неделю
Мигранты делали самогон в промзоне на Салова
Грабитель вошел к пенсионерке в Сланцах через открытую дверь
Турнир по парусному спорту в Новой Ладоге оказался опасен для детей
На профессора ВУЗа Петербурга напали неизвестные
Приезжий из Карачаево-Черкесии избил рабочего на Жукова
Велосипедисты не пустят автомобили на Левашовское шоссе
«Зенит» назвал первый лучший гол половины сезона