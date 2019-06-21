Две полосы КАД на юго-востоке Петербурга закроют на неделю

Кольцевую автодорогу продолжают ровнять — теперь на участке между мостом и развязкой с “Колой”.

На Кольцевой дороге Санкт-Петербурга продолжаются работы по выравниванию покрытия. С понедельника на участке дороги между вантовым мостом и съездом на Мурманское шоссе закроют две полосы, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.

На КАД Петербурга устраняют колейность. Работы на участке пройдут с 24 по 30 июня и будут вестись круглые сутки. До их завершения на остальных полосах ограничат скорость транспорта до 50 км/ч. Обычное ограничение скорости на КАД — 110 км/ч.

В остальном — все как обычно: на участке поставят временные знаки и световую сигнализацию. Информацию об ограничении выведут на информационные табло.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из-за велосипедистов на севере Санкт-Петербурга на несколько часов перекроют движение.