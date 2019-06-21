Велосипедисты не пустят автомобили на Левашовское шоссе

Ограничения будут действовать в это воскресенье, через неделю и 3-4 июля. Фото: pixabay.com

Ограничения будут действовать в это воскресенье, через неделю и 3-4 июля. Фото: pixabay.com

Соревнования приведут к ограничению движения на севере Петербурга.

Велосипедные соревнования ограничат движения по нескольким дорогам Санкт-Петербурга, сообщили в Смольном. В воскресенье для машин закроют Левашовское шоссе, а затем через неделю перекроют Легковую улицу. В начале июля шоссе закроют дважды за 2 дня.

Проезд по Левашовскому шоссе закроют от дома 20 до СНТ “Ветеран” с 10 утра до 15 часов в воскресенье 23 июня. Через неделю проезд по Легковой улице закроют с 10 до 17 часов. Наконец движение от 2-го до 8-го км по шоссе 3 и 4 июля (среда и четверг) будут перекрывать с 10:30 по 13:30. Турнир, о котором идет речь, проводит спортивная школа Владимира Коренькова.

Стоит отметить, что вчера в четверг 20 июня в центре Петербурга инспекторы ГИБДД оштрафовали 11 водителей за проезд по велодорожкам на набережной Фонтанки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из-за “Алых парусов” проезд по ЗСД сделают частично бесплатным.