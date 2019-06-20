Водители смогут бесплатно ездить по участку ЗСД из-за «Алых парусов»

Если соблюсти ряд условий, то поездка не будет стоить ничего 20, 21 и 24 июня.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Уточняется, что специальные условия передвижения будут действительны с 8 утра до 8 вечера, но только если заехать на ЗСД с развязки набережной Екатерингофки съехать на набережную Макарова и наоборот. В сообщении сказано, что при это неважно – на каком автомобиле едет человек и какой способ оплаты выбрал.

Ведомство напомнило, что все остальные поездки не являются бесплатными и за них придется заплатить как обычно – по действующим тарифам. Известно также, что акцию повторят в день Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге – 28 июня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что бесплатные билеты на «Алые паруса» продают по 2,5 тысячи рублей. В этом году на билеты нанесена специальная маркировка, которая позволяет отличить фальшивые билеты от подлинных.