Рисковый петербуржец бегал в трусах по дороге на Народного Ополчения

Чтобы его успокоить, пришлось вызвать скорую помощь.

Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что человек в одних трусах бегал по дороге – его ничего не останавливало, даже несущиеся мимо автомобили. Уговоры на мужчину не действовали и, чтобы он остался невредим, петербуржцам пришлось вызвать карету скорой помощи. Водители задержали любителя активного образа жизни до приезда врачей.

Напоминаем, что сегодня у автомобилистов слишком много хлопот – им приходится передвигаться по городу практически вплавь. Неудивительно, что очередное препятствие в виде бегающего мужчины не оставило их равнодушными.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что электрички прибывают на Витебский вокзал с опозданием из-за погоды. Сейчас подача электричества в контактную сеть восстановлено.