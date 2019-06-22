Эксперты составили список самых надежных автомобилей

Японские машины начали сдавать лидерские позиции.

Автором рейтинга стала компания J.D. Power and Associates. Первое место специалисты присудили автомобилям корейской марки Genesis – она возглавляет список уже второй год подряд. «Серебро» досталось Kia, а «бронза» — Hyundai. Не попали в тройку, но также стали одними из самых надежных Ford и Lincoln.

Jaguar, Land Rover и Mitsubishi, напротив, были раскритикованы экспертами, которые назвали их не самыми лучшими по качеству.

Чтобы прийти к таким выводам, специалисты отслеживали, сколько дефектов обнаруживается у тех или иных марок после нескольких месяцев пользования машиной. Хуже всех результаты оказались у Jaguar — 130 проблем на сто автомобилей. Мнение подтвердили автолюбители, которые поделились своим опытом на опросе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что составлен рейтинг пяти лучших автомобилей для летней жары.