Audi вылетела с дороги и врезалась в дерево под Выборгом

Молодого человека за рулем иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Выборгском районе Ленобласти сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП на дороге “Молодежное — Верхнее Черкасово”, сообщили Gazeta.SPb в управлении Госавтоинспекции в субботу 22 июня.

По предварительным данным на 33 км машина Audi вылетела с дороги и въехала в дерево. За рулем иномарки сидел 24-летний мужчина. Его уже госпитализировали; вероятно, медики отвезли его в центральную больницу Выборга. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Причины ДТП не уточняются. В Ленинградской области прошел дождь, но к 19 часам, когда произошло ДТП, он уже закончился и асфальт должен был подсохнуть. Возможно, на дорогу выбежал, к примеру, лось.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ДТП в Ленобласти погибла женщина и три человека пострадали.