“Газель” перевернулась и загорелась на Октябрьской набережной

В результате ДТП никто серьезно не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

В результате ДТП никто серьезно не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Второй участник ДТП, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

На Октябрьской набережной столкнулись Mitsubishi и “Газель”, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 23 июня. После ДТП грузовой автомобиль перевернулся на бок и загорелся. На место пришлось вызывать пожарных.

Виновным в аварии называют водителя Lancer — очевидцы в социальной сети рассказывают, что он, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники МЧС узнали о происшествии в Невском районе Санкт-Петербурга 00:06. На место приехало две пожарные машины и восемь спасателей. В результате ДТП никто серьезно не пострадал: вероятно, водитель “Газели” успел вовремя выскочить из автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ДТП в Ленобласти погиб человек и троих госпитализировали.