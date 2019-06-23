В Калининском районе грабители забили до смерти хозяина квартиры

В ход пошли не только руки, но и костыль.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщает 78.ru со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что все случилось на проспекте Мечников в доме номер пять еще в субботу. К 41-летнему мужчине в гости решили наведаться двое неизвестных. Они, подобрав ключ к коммунальной двушке, проникли внутрь. Там они связали двух женщин, чтобы не мешались, а с петербуржцев решили не церемониться – его избили. После налета из квартиры пропали 130 тысяч рублей и телефоны. Мужчины скрылись с места происшествия, а пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Очевидцы рассказали, что нападавшим на вид было не больше 30 лет, оба были славянской внешности. У одного из мужчин были красные руки и лицо.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что раскрыт уличный грабеж в Невском районе. Двое мужчин в возрасте 32 лет и 34 лет применили физическую силу в отношении 36-летнего мужчины. Мужчина был избит с целью хищения мобильного телефона.