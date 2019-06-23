Пенсионерка сгорела в собственной постели на Металлистов

78-летняя женщина любила выпить.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что все случилось в Калининском районе Санкт-Петербурга на проспекте Металлистов в доме номер 83. На последнем этаже дома случился пожар еще в субботу. На место происшествия прибыла спасатели, которые за час смогли ликвидировать возгорание. Огонь успел охватить только в спальню, в котором в момент пожара находилась пожилая женщина – она лежала на диване. Рядом с обгоревшим телом нашли бутылки из-под спиртного, а также спички. Пожарные считают, что причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что заживо сгорел человек в посёлке Курск Ленинградской области. По предварительным данным, в огне погиб хозяин сгоревшего дома. У мужчины не так давно был юбилей — ему исполнилось 50 лет.