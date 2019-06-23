На Есенина нашли школьницу, отравившуюся таблетками

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Все случилось в ночь с 22 на 23 июня, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что подростка нашли в тяжёлом состоянии в доме на улице Есенина в съемной комнате коммунальной квартиры. 16-летняя девочка отравилась таблетками примерно в 10 часов вечера, но об инциденте медики узнали лишь спустя два часа. Ее доставили в больницу в Выборгоском районе, где девочке оказывается помощь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что стало причиной происшествия, а также пытаются понять, как школьница оказалась в съемном жилье и где ее родители. Пока что никаких деталей выяснить не удалось.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Дунайском проспекте несовершеннолетняя отравилась неизвестными веществами. По предварительной версии, девушка отравилась неизвестными веществами. Установить, что это были за вещества, пока не получилось.

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