Очевидцы рассказали о дымящемся лесу в Кировском районе

Фото: vk.com/dtp47rus
Фото: vk.com/dtp47rus

Торфяник горит недалеко от станции «Горы».

Инцидент случился сегодня днем, 23 июня, в Кировском районе Ленинградской области. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились видеозаписью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Ленинградская область». Женщина написала, что проезжала мимо леса и увидела дым на участке рядом с поселком Новинка. Он, по ее словам, «скоро дойдет до 45-го километра».

Напоминаем, что это – не первый пожар за это воскресенье. Лес также горел у деревни Агалатово во Всеволожском районе Ленинградской области. Огонь уже удалось ликвидировать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пенсионерка сгорела в собственной постели на Металлистов. На место происшествия прибыла спасатели, которые за час смогли ликвидировать возгорание. Огонь успел охватить только в спальню, в котором в момент пожара находилась пожилая женщина – она лежала на диване.

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