Массовая авария на Киевском собрала пробку

Фото: Telegram-канал
Фото: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

Движение затрудненно недалеко от деревни Сорочкино.

Об этом стало известно сегодня вечером, 23 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Луга – мой город». Люди пишут, что рядом с деревней Сорочкино случилась серьезная авария. Там дорогу на Киевском шоссе не смогли поделить сразу шесть автомобилей. В результате образовалась пробка в 20 километров – водителей предупреждают о проблеме и советуют им выбирать другой маршрут, чтобы не простоять в ожидании огромное количество времени. Люди также пишут, что аварийные машины уже убрали.

Что стало причиной для ДТП и все ли остались целы – не уточняется. Пока не что не поступало никаких официальных данных от сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Светлановской площади сломалось большинство светофоров. Жители Выборгского района уверяют, что ситуация не изменилась даже спустя несколько часов после того, как случилась поломка.

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