У Гостиного двора задержали двух активистов

Петербуржцы, несмотря на «Алые паруса», решили не отказываться от идеи провести акцию в поддержку политзаключённых.

Активисты вышли к Гостиному двору сегодня вечером, 23 июня. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Акция была несанкционированная, сотрудники правоохранительных органов успели задержать двух людей – активиста Вадима Казака в деревянных колодках и молодого человека с плакатом. Первого полицейские пообещали отвезти к врачам.

Всего в акции приняли участие около 15 человек – петербуржцы из движения «Весна» и другие неравнодушные к судьбам заключенных люди. Они требовали отпустить политических заключенных, выйдя в центр города с портретами фигурантов дела «Сети» и Лии Милушкиной. Последнюю, как и Ивана Голунова, обвиняют в сбыте наркотиков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что замглавы штаба Навального и координатора «Весны» задержали. Первую уже отпустили, а какова судьба активиста – не уточняется.