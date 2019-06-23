Однофамилец Путина сдал ЕГЭ на максимальные баллы

Молодой человек получил 300 баллов по русскому языку, математике и физике.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем рассказала директор гимназии закрытого города Северск Томской области Ирина Мирощникова в разговоре с РИА. Александр Путин справился с экзаменами на отлично и теперь планирует поступать в Московский физико-технический институт.

Директор школы заявила, что мальчик всегда хорошо учился – он становился победителем конкурсов и олимпиад по разным предметам. Также Мирошникова отметила, что Путин – очень разносторонний молодой человек. Он занимался не только учебой, но также спортом и музыкой. Кстати, однофамилиц президента – кандидат в мастера спорта по полиатлону. Одноклассники Путина частенько шутили над ним из-за фамилии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов рассказал про успехи петербургских школьников. На странице он также поделился историей Евгения Ратушняк, который смог набрать по сто баллов по математике и химии.