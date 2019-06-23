Очевидцы: Компания на “Ладе”, выехавшая на тротуар в Приморском районе, была в состоянии алкогольного опьянения

Инцидент сняли на видео жильцы дома, проживающие рядом с местом аварии. Фото: https://vk.com/spb_today
Инцидент сняли на видео жильцы дома, проживающие рядом с местом аварии. Фото: https://vk.com/spb_today

На место происшествия приехала скорая помощь и реанимация.

Как сообщалось ранее, в Приморском районе Петербурга на площади Льва Мациевича “Лада” вылетела на пешеходную зону. О происшествии на площади сообщили в Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”.

Инцидент сняли на видео жильцы дома, проживающие рядом с местом аварии. Автомобиль отечественного автопрома влетел на пешеходную зону. Также очевидцы в соцсети “ВКонтакте” сообщают, что компания на “Ладе” была в состоянии алкогольного опьянения.

“Пострадали два автомобиля неповинных людей. Из машины сбежать пытались, но не все смогли. Приехали две скорые и реанимация”, — пишут очевидцы в соцсети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что массовая авария на Киевском собрала пробку.

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