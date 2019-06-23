На Невском проспекте медики откачивают девушку

Праздник “Алые паруса” стартовал на Дворцовой площади в 22:00. Фото: https://moika78.ru

Праздник “Алые паруса” стартовал на Дворцовой площади в 22:00. Фото: https://moika78.ru

В центре города, где сейчас отмечают “Алые паруса”, собрались тысячи человек.

По предварительной информации, праздник выпускников должны посетить около 33 тысяч человек. Такое скопление людей в центре города уже привело к происшествиям. Так, сообщает “Мойка78”, бригада медицинских сотрудников помогает девушке, которой стало плохо.

Девушка лежит на тротуаре на Невском проспекте. Сотрудники скрой помощи пытаются привести девушку в чувства.

Напомни, что праздник “Алые паруса” стартовал на Дворцовой площади в 22:00. Кульминацией праздника стане пиротехническое шоу в акватории Невы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов и Макаров поздравили выпускников Петербурга на главной площади.