На Свердловской набережной спасатели достали из воды утопленника

На место происшествия также прибыли сотрудники скорой помощи. Фото: https://vk.com/spb_today

На место происшествия также прибыли сотрудники скорой помощи. Фото: https://vk.com/spb_today

Место происшествия было временно оцеплено поисково-спасательным отрядом.

В воскресенье, 23 июня вечером, очевидцы сообщили, что на Свердловской набережной из воды достали тело утонувшего человека. На месте работали сотрудник поисково-спасательного отряда.

Обстоятельства смерти пока неизвестны.

“На Свердловской набережной кого-то выловила поисково-спасательная служба. Подняли на берег, ждут. Вежливо предупреждают, чтобы не подходили близко”, — пишут в соцсети “ВКонтакте”.

На место происшествия также прибыли сотрудники скорой помощи.

Личность погибшего предстоит установить.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Малой Невке обнаружили труп мужчины.