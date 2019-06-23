В Малой Невке обнаружили труп мужчины

Сейчас эксперты устанавливают личность петербуржца. Фото: https://pixabay.com
Сейчас эксперты устанавливают личность петербуржца. Фото: https://pixabay.com

По словам очевидцев, житель города решил искупаться, но на берег так и не вышел.

На место происшествия приезжали спасатели, полиция и сотрудники скорой помощи. Об этом пишут “Невские новости” со ссылкой на источник. По предварительной версии, мужчина решил устроить заплыв по Малой Невке, но он оказался для него последним.

Спустя несколько часов тело мужчины обнаружили возле дома 24 по Песочной набережной. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, за развитием событий следили очевидцы. Водители останавливались, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Сейчас эксперты устанавливают личность петербуржца.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти не могут найти выпавшего из лодки рафтера.

Петроградский район происшествие
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В Малой Невке обнаружили труп мужчины
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