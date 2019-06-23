В Ленобласти не могут найти выпавшего из лодки рафтера

О его местонахождении ничего неизвестно уже сутки.

Инцидент случился еще в субботу, 22 июня, в Приозерском районе Ленинградской области. Мужчина выпал из лодки в районе порога от озера Вуокса к Суходольскому озерку, сообщает 78.ru, ссылаясь на ПСО Приозерска. Спасатели уже нашли житель, который принадлежал эксремалу, а самого любителя острых ощущений до сих пор нигде не могут отыскать. По предварительным данным, он утонул. Сейчас в поисках участвуют три спасателя и лодка «Посейдон».

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге с начала лета утонули шесть человек, еще несколько десятков удалось спасти.

К слову, далеко не все пляжи подходят для купания – специалисты отобрали лишь два водоема в Северной столице, где можно плавать и не бояться за свое здоровье.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Верхнем Суздальском озере утонуло два человека. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Личности и утопленников устанавливаются.