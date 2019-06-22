На Верхнем Суздальском озере утонуло два человека

Оба были в состоянии алкогольного опьянения.
Один мужчина утонул накануне, тело всплыло на озере только сегодня, сообщает телеканал “78” со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Второй мужчины утонул уже сегодня.
Известно, что оба были в состоянии алкогольного опьянения.
На вид погибшему сегодня было 40 лет. Тело спасатели нашли в 20 метрах от берега на глубине нескольких метров.
Личности утопленников сейчас устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кронштадте из воды выловили отрезанную руку.