На Верхнем Суздальском озере утонуло два человека

Личности утопленников сейчас устанавливаются. Фото: https://pixabay.com
Личности утопленников сейчас устанавливаются. Фото: https://pixabay.com

Оба были в состоянии алкогольного опьянения.

Один мужчина утонул накануне, тело всплыло на озере только сегодня, сообщает телеканал “78” со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Второй мужчины утонул уже сегодня.

Известно, что оба были в состоянии алкогольного опьянения.

На вид погибшему сегодня было 40 лет. Тело спасатели нашли в 20 метрах от берега на глубине нескольких метров.

Личности утопленников сейчас устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кронштадте из воды выловили отрезанную руку.

озеро утопленник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В одном из садоводств Ленобласти сгорел дом
Валуев: «Мне лазили в голову». Депутат продолжает лечить опухоль мозга
На Верхнем Суздальском озере утонуло два человека
Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы Японии
Адмиралтейском районе трое рабочих с переломали госпитализированы после ...
В Ленобласти строится новый молочный комплекс
Неадекватное поведение женщины в деревне Новой помогло полиции найти у нее ...
Госстройнадзор выдал разрешение на ввод долгостроя банкрота в Янино