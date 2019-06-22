В Кронштадте из воды выловили отрезанную руку

Отчлененную руку обнаружили на Кронштадтском Морском заводе около двух часов дня в пятницу 21 июня. По предварительным данным, левая конечность принадлежала мужчине, возраст которого пока определить не удалось.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», на отрезанной руке сохранились прорезиненный рукав и часы красного цвета марки Cassio G-SHOK.

Отчленённая конечность направлена для экспертизы в Екатерининский морг. По факту происшествия Следственный комитет по Петербургу начал проверку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Таллинском шоссе двое неизвестных пырнули мужчину в колено ножом. О происшествии возле дома 40 по Таллинскому проспекту сообщил сам пострадавший, сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Конфликт у мужчины произошел с двумя неизвестными мужчинами на улице.