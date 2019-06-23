В Выборгском районе в массовом ДТП погиб человек

Машина была с номерами 10 региона.
О происшествии сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте” ночью 24 июня. По информации свидетелей дорожно-транспортной аварии, участниками ДТП стали от 4 до 6 машин. Точная цифра пока неизвестна.
Также сообщается, что одного из участников ДТП зажало в машине.
“На Энгельса 21 массовое ДТП из 4-6 машин. Водителя одной машины зажало”, — пишут в соцсети.
Человек из Kia cee’d с номерами 10 региона погиб.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе Вологда-Новая Ладога в ДТП погибла женщина.