В Выборгском районе в массовом ДТП погиб человек

ДТП произошло возле дома 21 по проспекту Энгельса. Фото: https://vk.com/spb_today
ДТП произошло возле дома 21 по проспекту Энгельса. Фото: https://vk.com/spb_today

Машина была с номерами 10 региона.

О происшествии сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте” ночью 24 июня. По информации свидетелей дорожно-транспортной аварии, участниками ДТП стали от 4 до 6 машин. Точная цифра пока неизвестна.

Также сообщается, что одного из участников ДТП зажало в машине.

“На Энгельса 21 массовое ДТП из 4-6 машин. Водителя одной машины зажало”, — пишут в соцсети.

Человек из Kia cee’d с номерами 10 региона погиб.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе Вологда-Новая Ладога в ДТП погибла женщина.

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