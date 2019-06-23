В Греции автомобиль въехал в группу из шести велосипедистов. Есть погибшие

Четверо получили серьёзные травмы. Фото: https://pixabay.com
Четверо получили серьёзные травмы. Фото: https://pixabay.com

Авария произошла на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани.

О происшествии стало известно накануне 23 июня сообщают “РИА. Новости”. ДТП с участием автомобиля и велосипедистов произошло на севере Греции. Там на скорости автомобиль въехал в группу велосипедов. В результате происшествия погибли двое.

Также известно, что четверо получили серьёзные травмы и были госпитализированы в местную больницу. Дорожно-транспортная авария произошла на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани в первой половине дня, в воскресенье.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборгском районе в массовом ДТП погиб человек.

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