В Греции автомобиль въехал в группу из шести велосипедистов. Есть погибшие

Авария произошла на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани.

О происшествии стало известно накануне 23 июня сообщают “РИА. Новости”. ДТП с участием автомобиля и велосипедистов произошло на севере Греции. Там на скорости автомобиль въехал в группу велосипедов. В результате происшествия погибли двое.

Также известно, что четверо получили серьёзные травмы и были госпитализированы в местную больницу. Дорожно-транспортная авария произошла на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани в первой половине дня, в воскресенье.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборгском районе в массовом ДТП погиб человек.