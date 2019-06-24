Полчище крыс вынудили Елизавету II покинуть Букингемский дворец

В 2018 году в Британии распространилась информация о появлении новых крыс, которые стали невосприимчивы к яду. Фото: https://pixabay.com

В 2018 году в Британии распространилась информация о появлении новых крыс, которые стали невосприимчивы к яду. Фото: https://pixabay.com

Нашествие крыс и мышей является распространенной проблемой для старых строений Лондона.

Грызуны были замечены на кухне в резиденции королевы Великобритании Елизавета II, сообщают “Известия” со ссылкой на британский таблоид The Sun.

После такой неприятной находки, судебные чиновники приняли решение обратиться в службу по дезинсекции. Персонал резиденции прошел дополнительную подготовку для предотвращения подобных ситуаций.

Отметим, что нашествие грызунов является распространенной проблемой в Лондоне, особенно для старой его части.

В 2018 году в Британии распространилась информация о появлении новых крыс, которые стали невосприимчивы к яду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ластоногие теперь могут исполнять мелодию из культовых “Звездных войн”.