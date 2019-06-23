Ластоногие теперь могут исполнять мелодию из культовых “Звездных войн”

Учение уверяют, что это важное открытие. Фото: https://pixabay.com
Учение уверяют, что это важное открытие. Фото: https://pixabay.com

Тюленей мелодии обучили учение из Великобритании.

Теперь не хуже артистов тюлени могут исполнять мелодию из саги “Звездные войны”, сообщает телеканал “МИР 24”. Для этого ученым из Великобритании пришлось преподавать уроки музыки ластоногим с самого рождения. Вокальные данные появились у тюленей недавно.

Обучение музыки проходило в несколько этапов. В самом начале тюленям включали музыку и давали команду напеть услышанное. Теперь тюлени могут не только исполнять, но и интонировать.

Для каких целей проходило такое обучение, не сообщает, но учение уверяют, что это важное открытие. Повторять звуки вслед за кем-то – это редкий навык общения в дикой фауне.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что нерпу и тюленя готовятся выпустить на волю в Петербурге.

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